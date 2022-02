Sękowa. Dwa ciepłe baseny powstaną w Sękowej. Pierwsza kąpiel najpóźniej w 2024 roku. Jest już wyjściowa koncepcja

Około 16 milionów złotych planuje zainwestować gmina Sękowa w geotermalno-rekreacyjny kompleks, który ma stanąć w sąsiedztwie tamtejszego Orlika. Znaczna część tych pieniędzy to rządowe, zewnętrzne dofinansowanie. Na realizację zadania dają sobie maksymalnie trzy lata.

Długo zapowiadany kompleks z basenem jest wciąż w fazie koncepcji, ale Małgorzata Małuch, wójt gminy zapewnia, że pierwsza kąpiel powinna się odbyć nie później, niż w 2024 roku. Na razie wszystko, co dzieje się wokół tematu, związane się z szeroko rozumianymi przygotowaniami. W połowie lutego ma być gotowy program funkcjonalno-użytkowy. - Najpóźniej w marcu, na jego podstawie zostanie ogłoszony przetarg w trybie zaprojektuj-wybuduj – zapowiada.

Prace projektowe potrwają kilka miesięcy

W tym roku raczej nie zobaczymy prac w terenie, bo te skupią się wokół desek kreślarskich. Choć w pierwszym etapie, zapowiadany kompleks będzie skupiony wokół samego basenu i zaplecza technicznego, to i tak przygotowanie całej z tym związanej dokumentacji zajmie kilka miesięcy. Wyłonienie firmy, która podejmie się najpierw rozrysowania wszystkiego na planach, a później ich realizacji będzie najbardziej newralgiczną częścią całego przedsięwzięcia. Mamy już wokół przykłady, gdy samorządy po kilka razy ogłaszają przetargi, a wykonawców brak. Kolejna sprawa to koszty. Gmina ma swoje wyobrażenia i oczekiwania ubrane w koncepcję i kwotę do wydania.

- Mamy nadzieję, że będzie wystarczająca na pierwszy etap prac – dodaje.

Na razie gorliczanie, którzy chcą się popluskać, nie mają wielkiego wyboru. W zasadzie żadnego, bowiem kryta pływalnia w mieście jest w trakcie zaawansowanej modernizacji. Park Wodny w Wysowej jest nieczynny od prawie trzech lat i w tym roku raczej z niego nie skorzystamy.

Na razie kąpiele na wyjeździe

Otwarte baseny w Wapiennem i Gorlicach działają tylko latem. Wybierają więc choćby Jasło czy pobliskie Stróże. W tych ostatnich basen jest idealny dla rodzin z dziećmi. W panującej pandemii i obowiązujących ograniczeniach najlepiej się wcześniej umówić. Są też amatorzy pływalni w Jaśle. Spora niecka, niecka dedykowana dzieciom, wanny z bąbelkami.

- Plusem jest to, że gdy jedzie się indywidualnie, nie trzeba się wcześniej umawiać – relacjonuje nam Magdalena Jodłowska, mama dwójki siedmiolatków.

Hybrydowa instalacja i dwa baseny

Sękowskie przedsięwzięcie opiera się na dwóch filarach. Pierwszy, który realizowany będzie przez gminę, to budowa basenu podzielonego na część zewnętrzną i wewnętrzną. W środku szatnie, łazienki, sauna i jaccuzi. Budynek będzie miał około pół tysiąca metrów kwadratowych powierzchni. Wewnętrzny basen będzie większy, ma mieć około 300 metrów kwadratowych powierzchni, zewnętrzny nieco mniejszy – około dwustu.

- Do tego parking i ogrodzenie terenu – zapowiada.

Drugi z filarów to hybrydowa instalacja geotermalna, która – tu w duży uproszczeniu – ma zasilać owe baseny w ciepłą wodę. Wedle ministerialnych zapowiedzi, ma to być innowacyjne połączenie odwiertu geotermalnego, pomp ciepła, paneli słonecznych, których połączona energia ma ogrzewać wodę do basenów.

Energetyczny melanż różnych źródeł