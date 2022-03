Rozwój sieci wodociągowej w Gorlicach to tylko cześć inwestycji wykonywanych przez miejska spółkę OPRAC.: Lech Klimek

Wydawać by się mogło, że Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach to głównie dostarczanie wody do mieszkań i odbiór z nich ścieków na terenie miasta. Potem oczywiście oczyszczanie tych ścieków w ciągle unowocześnianej oczyszczalni, a wszystko to pod stałym nadzorem też bardzo nowoczesnego zakładowego laboratorium.