Rowerem do 34 km od Gorlic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 8 - 9 stycznia?

Ścieżki rowerowe z Gorlic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Gorlic, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Magurski

Stopień trudności: 2

Dystans: 91,55 km

Czas trwania wyprawy: 29 min.

Przewyższenia: 450 m

Suma podjazdów: 1 799 m

Suma zjazdów: 1 797 m

Rowerzystom z Gorlic trasę poleca Mansi5

Uwaga - to nie jest oryginalny ślad (znowu problemy z gps). Ślad tylko odtworzony - dodatkowo pomiędzy wsią Krzywa a Zajęczą Górą nie byłem w stanie określić, którymi drogami jechałem (na pewno nie w linii prostej, jak to jest w trasie)

Większość odcinków to bardzo dobre drogi leśne. Następnie od Koniecznej do Bartnego asfalt. Najtrudniejszy odcinek jest od przełęczy Majdan do Magury (842 m n.p.m.) Następnie zjazd ścieżką do Folusza (bardzo fajną), niestety nieuczęszczaną ze względu na zakaz poruszania się na tych szlakach rowerem (zupełnie bez sensu, komu szkodzi rower?). Zjazd nie był więc zbyt szybki ze względu na przeszkody terenowe i zarastającą ścieżkę.

