Rowerem do 34 km od Gorlic. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Ścieżki rowerowe z Gorlic

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Gorlic, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Gorlicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 80%. W niedzielę 26 grudnia w Gorlicach ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

Stopień trudności: 2

Dystans: 27,6 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 208 m

Suma podjazdów: 481 m

Suma zjazdów: 393 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gorlic poleca Flubi

Trasa rekreacyjna na platformę widokową w Woli Kroguleckiej. Początek łatwy, ale na 8 kilometrze trzeba przez chwilę pchać pod górę rower z buta po łące (nieprzetartym żółtym szlakiem). Potem luzik, ale z dość ciężkim podjazdem na końcu. Za to widoki z platformy niesamowite. Warto zabrać kiełbę, bo przy platformie jest miejsce na ognisko. Kawałeczek dalej (na niebieskim szlaku) jest Most nad Głębokim Jarem.

Nawiguj