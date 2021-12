Rowerem do 34 km od Gorlic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 25 - 26 grudnia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Gorlic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Gorlic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 grudnia w Gorlicach ma być 2°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 70%. W niedzielę 26 grudnia w Gorlicach ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

Stopień trudności: 3

Dystans: 52,94 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 431 m

Suma podjazdów: 1 345 m

Suma zjazdów: 1 375 m

Rowerzystom z Gorlic trasę poleca Miso800923

Długa i wyczerpująca trasa dla twardzieli, asfalt, korzenie, błoto, kamienie, strome podejścia i ostre zejścia z góry w jednym z odcinków zaznaczonym na trasie. Trzeba się dobrze przygotować fizycznie i psychicznie. Pomaga GPS, power-bank do ładowania telefonu i dobre oświetlenie w razie zmierzchu.

