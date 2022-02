Rowerem do 34 km od Gorlic. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 19 - 20 lutego?

Ścieżki rowerowe w okolicy Gorlic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Gorlic, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 19 lutego w Gorlicach ma być 7°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 60%. W niedzielę 20 lutego w Gorlicach ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 50%.

🚲 Trasa rowerowa: Śladami Łemków

Stopień trudności: 2

Dystans: 131,74 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 14 min.

Przewyższenia: 476 m

Suma podjazdów: 1 727 m

Suma zjazdów: 1 773 m

Trasę dla rowerzystów z Gorlic poleca MarGosia

Śladami Łemków, czyli cerkwi, zdziczałych jabłoni, ruin zabudowy, przydrożnych kapliczek oraz pozostawionej kultury. Część Beskidu niskiego gdzie cywilizacja jeszcze nie zniszczyła do końca przeszłości. Miejsca gdzie w ciszy można jeszcze usłyszeć dawne życie, które z 1947r zamilkło.

Teren Beskidu Niskiego opiewa także w ogromną ilość cmentarzy z I Wojny Światowej a dokładnie z czasów Bitwy Gorlickiej (maj 1915r) oraz walk poprzedzających 1914-1915 rok.