Rowerem do 34 km od Gorlic. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 9 - 10 lipca?

Rowerem w pobliżu Gorlic

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Gorlic, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Stopień trudności: 3.0

Dystans: 30,68 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 557 m

Suma podjazdów: 1 009 m

Suma zjazdów: 1 013 m

Enduroriderz poleca trasę rowerzystom z Gorlic

Bardzo klimatyczna trasa prowadząca na najwyższy szczyt Beskidu Niskiego (leżącego po Słowackiej stronie) zwanego Busov.

Wysowa-Zdrój - Przeł.Cegiełka (640m) - Cigiel'ka - Busov (1002m) - Gaboltov - Nižný Tvarožec - Vyšný Tvarožec - Przeł.Vyšný Tvarožec (627m) - Płaziny (806m) - Przeł.Blechnarka (602m) - Wysowa-Zdrój

30km / alt+ 1230m / 3500kcal

