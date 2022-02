Ropica Polska. Warsztaty dla dorosłych, czyli malowanie na porcelanie, by później z dumą serwować ją gościom [ZDJĘCIA] Halina Gajda

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zorganizował w Ropicy Polskiej warsztaty dla dorosłych z malowania na porcelanie. Oczywiście motyw do umieszczenia na talerzu był dowolny, ale jaki by nie był, wymagał precyzji w nakreśleniu kształtów i ogromnej dokładności w nakładaniu kolorów. Paniom udało się to bezbłędnie, więc teraz mogą serwować gościom domowe ciasta na własnoręcznie zdobionej zastawie.