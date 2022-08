Ropa. Wypadek na drodze w stronę Brunar. Motocykl z impetem uderzył w traktor. Na miejscu działali strażacy, policja i pogotowie Lech Klimek

Kolejny raz po to, by udzielić pomocy poszkodowanym w komunikacyjnym zdarzeniu, do akcji wezwani zostali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropie.