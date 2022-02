Roczny poślizg w remoncie ratusza. Wszystkiemu winne są ceny! Miasto ogłosiło właśnie piąty przetarg na remont magistratu

Sypiące się tynki, zardzewiałe dachy, cieknące rynny, szare od brudu i zzieleniałe od mchów ściany to obraz gorlickiego ratusza. Na szczęście ma się to zmienić. Miasto znów ogłosiło przetarg na termomodernizację budynku głównego magistratu i budynku po byłej miejskiej „dwójce”. Remont ma trwać rok.

Kiedy prawie osiem lat temu Rafał Kukla obejmował stanowisko burmistrza Gorlic, w pakiecie pytań, takich na powitanie, zahaczyliśmy o to, czy nie wstyd mu będzie rządzić miastem, z tak brzydkiego, obskurnego i zwyczajnie zaniedbanego ratusza? Co prawda przyznał wtedy, że budynek rzeczywiście wymaga remontu, ale o doraźnych zabiegach takich jak choćby malowanie ścian mowy nie ma, bo magistrat wymaga całościowego, generalnego remontu.

Od niemal roku jest problem ze ziszczeniem się planu gospodarza miasta, by remont przeprowadzić kompleksowo, z dociepleniem ścian, remontem dachów, ale też odwodnieniem i nie tylko.