Rada Miasta pozwoliła na zwolnienie Marioli Migdar z funkcji zastępcy prezesa spółdzielni Kurdwanów Nowy. Radna pracowała tam dwa lata

Czarę goryczy miały przelać kuluary konkursu na prezesa spółdzielni, którym chciała zostać gorlicka radna.

- Uchwała Rady Nadzorczej Spółdzielni o przeprowadzeniu konkursu na stanowisko prezesa zarządu wywołała ze strony pani Marioli Migdar reakcję nieracjonalną nieadekwatną do sytuacji, wyrażającą się w publicznym kwestionowaniu legalności decyzji rady w tej sprawie oraz zapraszaniu poszczególnych członków rady do gabinetu pani M. Migdar i nakłanianiu ich do anulowania uchwały o przeprowadzeniu konkursu, gdyż to Jej powinno zostać powierzone stanowisko prezesa. Gdy jednak rada zatwierdziła regulamin konkursu i został on ogłoszony w prasie, pani M. Migdar zgłosiła swoją kandydaturę. Komisja konkursowa odrzuciła jednak ofertę pani M. Migdar, nie dopuszczając jej i jeszcze jednego z kandydatów do II etapu konkursu (rozmów kwalifikacyjnych). Ta decyzja sprawiła, że pani M. Migdar zaczęła telefonować do członków Rady (również w późnych godzinach wieczornych) i nakłaniać ich do unieważnienia konkursu – czytał dalej w dokumencie przedstawionym radnym, jako uzasadnienie do uchwały, w której decyzje mieli podjąć.