Stare-nowe Gorlice. Wiecie, co niegdyś mieściło się w tych lokalach? Sięgnijcie głęboko w pamięć

Stare-nowe Gorlice, a właściwie ich serce, czyli rynek. Zmienia się w takim tempie, że często nie pamiętamy, jakie sklepy, usługi działały w tym, czy innym miejscu. Co ciekawe w pamięci bardziej utkwiło to, co było trzy albo nawet cztery dekady wstecz, niż pół roku temu.