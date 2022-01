Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Gorlicach. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Gorlice, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nieistniejące już Stare Maniowy, Wyciąże będące dzisiaj częścią Nowej Huty, a także m.in. Rabsztyn, Mogilany czy Krakuszowice - kilkadziesiąt lat temu udało się utrwalić na fotografiach krajobrazy tych miejsc. Niektóre z archiwalnych zdjęć sięgają początków XX wieku! Zobaczysz na nich m.in. wioskę zatopioną przez wody Jeziora Czorsztyńskiego, mało znane zdjęcia wsi Łosie, pijalnię w Wysowej, której już nikt nie pamięta, ówczesne wiejskie zabudowania, zagrody, drogi. Przejdź do galerii i wybierz się w niezwykłą podróż w czasie. Rozpoznasz te miejsca?

Parafialna Grupa Teatralna Pomimo działająca przy parafii pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej zaprosiła ja nietypowe jasełka. Tym razem nie była to opowieść o narodzinach Chrystusa, ale o tym, co dzieje się w wielu domach przed świętami – sporach, koncentracji na zakupach, tym co mało istotne. Aktorom należą się wielkie oklaski, bo w swoje role musieli włożyć ogrom pracy i czasu.