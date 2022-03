Przegląd prasy 4.03.2022 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Najgorsze w sprawie Ukrainy dopiero nadejdzie – uważa prezydent Francji Emanuel Macron. To wniosek po dzisiejszej rozmowie francuskiego przywódcy z Władimirem Putinem.

W minionym tygodniu przed ratuszem stanęła trzymetrowa konstrukcja inspirowana prototypem pierwszej lampy naftowej. Wedle zapowiedzi w przyszłości ma ona rozbłysnąć ciepłym światłem. Przed magistratem postoi do jesieni, później zmieni lokalizację.

We wtorek, 8 marca w Gorlicach wielka feta. Wszystko w związku z 200. rocznicą urodzin Ignacego Łukasiewicza. Sam wynalazca odwiedzi w tym dniu nasze miasto. Na gorlickim niebie pojawią się balony. W jednym podróżował będzie san Łukasiewicz. Drugim - na uwięzi będą mogli polatać gorliczanie - oczywiście za datek do puszki na pomoc Ukrainie.

Już przeszło tydzień Ukraina broni się skutecznie przed agresją rosyjską. Nie licząc Chersonia agresorom wciąż nie udało się zająć żadnego dużego miasta. Trwają bombardowania największych ukraińskich miast, w tym Charkowa i Kijowa, ale także ostrzeliwane są mniejsze miasta mające znaczenie strategiczne. Tempo natarcia rosyjskiego wyraźnie zwolniło, napastnicy nie czynią większych postępów. Wielka kolumna wojskowa zdążająca ku Kijowowi utknęła. Większe powodzenie odnosi rosyjska ofensywa na południu. Jednak rozciągające się linie zaopatrzenia są łatwym celem dla obrońców.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w krakowskim Prokocimiu są już leczeni pierwsi mali pacjenci z Ukrainy. - Na ten moment w dużej mierze są to dzieci onkologiczne, które wymagają kontynuacji leczenia - mówi nam Katarzyna Pokorna-Hryniszyn, rzeczniczka szpitala. Jak się okazuje, oprócz dachu nad głową uchodźcy docierający do Małopolski coraz częściej potrzebują też opieki zdrowotnej. Do zaopiekowania się nimi są gotowe są wszystkie placówki w regionie.