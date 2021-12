Przegląd prasy 24.12.2021 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Szopki bożonarodzeniowe to piękna tradycja upamiętniająca narodzenie Chrystusa. W kościołach powiatu gorlickiego nie brakuje pięknie przystrojonych szopek, które będą podziwiać mieszkańcy. Przedstawiamy już teraz trzy nich, wszystkie gorlickie, z parafii p. w. św. Jadwigi Królowej z parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i z parafii p.w. św. Andrzeja Boboli.

Ponad 15 tysięcy złotych udało się zebrać podczas świątecznego jarmarku na rzecz Kuby Misia. Do kolejny krok do tego, by wesprzeć nastolatka w jego walce o zdrowie. Pomogli niezawodni w takich chwilach instruktorzy z Gorlickiego Centrum Kultury oraz panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zagórzanach, którzy przez kilka dni robili świąteczne stroiki.