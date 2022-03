Przegląd prasy 24.03.2022 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Prasówka Gorlice 24.03: top 3 artykuły z wczoraj

Taniej już było - mówią lokalni przedsiębiorcy i producenci, których do podwyższenia cen produktów zmusiły już nie tylko rosnące koszty pracy, ale również benzyny, gazu i półproduktów - w branży gastronomicznej i piekarniczej przede wszystkim ceny mąki, ale i mięsa. Wszystko wskazuje na to, że za kilogram kiełbasy, czy szynki na wielkanocny stół zapłacimy ok. 10 złotych drożej niż w ubiegłym roku.