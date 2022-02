Przegląd prasy 23.02.2022 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Właśnie ruszyły prace, a wykonawcą jest lokalna firma Zakład Usług Budowlanych i Transportowych Budowa Dróg Antex. Mowa oczywiście o Moszczenicy i procesie rozbudowy przedszkola samorządowego i samego urzędu gminy. Jeśli nie nastąpi jakiś kataklizm, to zgodnie z umową wszystkie powinno zakończyć się jeszcze w tym roku.

Bieckie Centrum Kultury zaprosiło do Strzeszyna wszystkie dzieci z gminy na wspólną zabawę karnawałową. Maluchy wykorzystały okazję, by się przebrać w ulubione postaci z bajek, więc zrobiło się naprawdę kolorowo. Organizatorzy zadbali nie tylko o przekąski, ale też o różnorakie atrakcje. Sporo pracy miały animatorki z BCK, które przez cały bal dbały, by żadne dziecko się nie nudziło.