Przegląd prasy 23.01.2022 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Gdy ogłaszają, że będą lepić pierogi to z całej wsi zgłaszają się chętni zarówno na te ruskie jak i te z kapustą. Gdy ogłaszają, że na tłusty czwartek królować w ich kuchni będą pączki, to natychmiast zastępy lokalnych łasuchów zaczynają się przygotowywać do tej wielkiej degustacji wspaniałych wyrobów. Mowa oczywiście o Kole Gospodyń Wiejskich z Moszczenicy. Panie długo nie miał odpowiednich do jakości swoich wyrobów warunków ich przygotowywania. To jednak już przeszłość. Mają nową kuchnię w siedzibie w budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Moszczenicy, który od dawna jest ich bazą. Można przypuszczać, ze teraz świetne moszczańskie gospodynie, którym z powiedzeniem szefuje Bożena Orlińska, wejdą na jeszcze wyższy poziom kulinarnej maestrii. Z kuchni nie ukrywa też dumy Joanna Brach, szefowa OKiB.