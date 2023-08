Przegląd prasy 23.08.2023 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.08, w Gorlicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ostatni wakacyjny spacer tylko przez pustkowia Beskidu Niskiego. Z Krzywej do Radocyny śladem przydrożnych kapliczek”?

Prasówka Gorlice 23.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ostatni wakacyjny spacer tylko przez pustkowia Beskidu Niskiego. Z Krzywej do Radocyny śladem przydrożnych kapliczek Przydrożne kapliczki i krzyże w nieistniejących wsiach łemkowskich wysłuchały już pewnie tysięcy ludzkich westchnień. Jedni unosili pierś do słów cichej modlitwy, inni przeciwnie. Wstrzymywali oddech, by zatrzymać chwilę. Bo jakichkolwiek by słów nie użył do określenia aury miejsca, wszystkie i tak sprowadzają się do wspólnego mianownika – spokój.

📢 Szymbark. W niedzielę wejdźmy Na Małopolski Szlak Rzemiosła i Rękodzieła. W programie m.in. warsztaty z sianem w roli głównej W niedzielę (27 sierpnia) Skansen Wsi Pogórzańskiej w Szymbarku będzie miejscem, w którym rozsiądą się rzemieślnicy. Od garncarzy po specjalistki od władania włóczką i drutami. Będzie można nie tylko czegoś się nauczyć, ale też smakowicie zjeść.

📢 Ten przystanek w Krzywej był jak wrota do Beskidu Niskiego. Zostanie odbudowany czy zniknie razem z pogorzeliskiem? Drewniany przystanek autobusowy w Krzywej spłonął ponad miesiąc temu. Pogorzelisko wciąż straszy opalonymi belkami, co nie przeszkadzało, by powiesić na nich plakaty z ogłoszeniem o kulturalnej imprezie. Nie w tej ostatniej jednak tkwi sedno – wspomniana wiata była swoistą bramą do Beskidu Niskiego. Zna ją każdy, kto choć raz wybrał się do Radocyny czy Wołowca. Nie sposób było ją pominąć, bo po pokonaniu drogi przez Pętną, wyjeżdżało się dokładnie na wprost niej.

Prasówka 23.08 Gorlice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorlicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te buty podczas Sopot Festival miała na nogach niemal co druga gwiazda, w tym Wieniawa i Kozidrak! Są wygodną opcją na wielkie wyjścia Beata Kozidrak w tym modelu butów spacerowała przed wejściem na scenę, a w innej parze szalała podczas występu. Julia Wieniawa miała je na nogach dwa razy, w dwóch różnych wydaniach. Na sopockim festiwalu pojawiły się w nich też między innymi Anna Senkara czy Ola Filipek, a to nie koniec listy. Zobacz wybierane przez gwiazdy buty, które są zarazem efektowne, jak i... całkiem wygodne.

📢 Lipinki. Pomysł na nowy parking ze stacją ładowania elektryków. Grunt pod inwestycję byłby dzierżawiony od parafii Radni gminy Lipinki zdecydowali o budowie parkingu ze stacją ładowania dla samochodów elektrycznych. Czesław Rakoczy, wójt gminy, uzasadniając radnym projekt dokumentu, jednoznacznie stwierdził, że w stolicy gminy brakuje miejsc postojowych. Wszak w tym miejscu jest kumulacja wszystkich ważnych instytucji. Z drugiej strony – inwestycja to mimo wszystko pieśń przyszłości. 📢 Tak mieszka Zofia Zborowska i Andrzej Wrona. Zobacz, jak się urządzili w domu za miastem. Basen, jacuzzi i ogród - to jeszcze nie wszystko! Zofia Zborowska i Andrzej Wrona to popularna para, która chętnie dzieli się w mediach społecznościowych kadrami ze swojego życia. Topowy siatkarz polskiej reprezentacji i aktorka jakiś czas temu postanowili porzucić życie w stolicy i przenieśli się do luksusowego domu za miastem. Zajrzyj do ich wyjątkowej willi i zobacz, jak modnie ją urządzili. Sprawdź, jak luksusowo żyje na co dzień Zosia Zborowska z popularnym sportowcem, córeczką i psem.

📢 W Wapiennem zakwitły właśnie ogrody kobiet Napoleona. Najpiękniejszy jest Hortensji. Uzdrowisko przyciąga bielą i zapachem kwiatów Wapienne, najmniejsze uzdrowisko w Polsce w gminie Sękowa w Małopolsce kusi teraz nie tylko parkiem zdrojowym, szlakiem i wieżą widokowa na Ferdlu, ale też ogrodami Hortensji – jednej z kobiet Napoleona. Sam Bonaparte razem ze swoim wojskiem miał stacjonować w Wapiennem drodze powrotnej z Moskwy i leczyć tutaj swoje dolegliwości w siarczkowych wodach. 📢 Jak przyrządzić letni obiad z łąki, czyli chwaściane naleśniki po biecku. Bogactwem dania są zioła które zbiera Lucyna Przybycień O Lucynie Przybycień z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich mówią „biecki Robert Makłowicz w spódnicy”. Potrafi z chwastów przyrządzić danie. Jako składników używa pokrzyw, liści żywokostu, krwawniku, kwiatów koniczyny, nagietka, mniszka czy róży. Herbaty parzy z malinowych badyli. Swoją wiedzą dzieli się z dziećmi i dorosłymi na zielarskich warsztatach.

📢 Z zamiłowania do historii stworzył Krygowską Izbę Muzealną. Eksponaty dni niej zbierał przez dekadę Choć w kalendarzu jeszcze sierpień, Michał Rąpała, twórca Krygowskiej Izby Muzealnej już szykuje się na 11 Listopada. Ten bowiem termin wyznaczył sobie na dopięcie na ostatni guzik wystawy, która mieści się w miejscowej szkole podstawowej. To efekt dekady poszukiwań, szperania po giełdach staroci, wymian między kolekcjonerami.

