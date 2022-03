Przegląd prasy 19.03.2022 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

W szkołach Gorlickiego przybywa dzieci, które uciekły przed wojną w Ukrainie. Choć obecnie do placówek na terenie samych Gorlic nie uczęszcza jeszcze żadne dziecko, to spore zainteresowanie odnotowuje uruchomiona kilka dni temu świetlica dla uchodźców. Jeśli będzie taka potrzeba, miasto planuje utworzyć oddziały przygotowawcze dla małych uchodźców z Ukrainy, którzy słabo znają język polski, bądź nie znają go wcale.