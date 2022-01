Przegląd prasy 18.01.2022 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z poniedziałku

Prasówka Gorlice 18.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Milionerzy z Gorlic. Grają wtedy, gdy nadchodzi kumulacja. Ostatnia duża wygrana to milion w Bieczu Jedno jest pewne, gry losowe prowadzone przez Totalizator Sportowy nie dają wielkich fortun mieszkańcom naszego powiatu. Gdy sięgniemy do danych z ostatnich lat, to okazuje się, że od 2016 roku na terenie całego powiatu padło tylko 12 wygranych, które warto było w statystykach odnotować. Największa to oczywiście okrągły milion w kolekturze Lotto przy ulicy Przedmieście Dolne w Bieczu w marcu 2019 roku.

📢 Nad Gorlicami grzmi, a w Zdyni pada śnieg. Groźne podmuchy wiatru. W Uściu drzewo spadło na drogę w kierunku Wysowej, w Siedliskach na garaż Styczniowa aura zaczyna dawać się we znaki. Nad Gorlicami słychać w tej chwli grzmoty, a w Zdyni sypie śnieg. Synoptycy przestrzegają, że to nie koniec niebezpiecznej aury. Na dodatek mocno wieje. Strażacy wyjechali właśnie do powalonych drzew. W Uściu Gorlickim na drogę w kierunku Wysowej, a w Siedliskach na garaż.

📢 Pączki od Magdy Gessler jeszcze droższe niż rok temu. Cena powala! Zobacz, ile kosztują pączki na tłusty czwartek Tłusty czwartek 2022 wypada 24 lutego. Jednak cukiernie i piekarnie już w styczniu sprzedają pączki i faworki. W końcu trwa karnawał. Specjały od Magdy Gessler co roku budzą duże zainteresowanie. Jej warszawska restauracja U Fukiera oraz cukiernia Słodki Słony także przygotowały ofertę na karnawał i tłusty czwartek. Ceny pączków są wyższe niż przed rokiem. „Jak zwykle skandalicznie drogie i skandalicznie pyszne” - komentuje na instagramie Magda Gessler.