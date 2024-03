Przegląd prasy 17.03.2024 Gorlice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Gorlic

Program „Gorlicka Duża Rodzina” jest realizowany przez Urząd Miejski w Gorlicach od początku 2012 roku. Gorlice to jedno z trzech pierwszych miast (obok Krakowa i Tarnowa) w Małopolsce oraz jedno z około trzydziestu pierwszych w kraju, które wprowadziło zniżki dla rodzin wielodzietnych. Polityka prorodzinna jest ważnym aspektem działań społecznych, a w miarę postępowania procesów starzenia się społeczeństwa, warto podejmować działania zmierzające do podnoszenia jakości życia rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny nie powinna być traktowana jako forma pomocy społecznej dla osób uboższych, lecz jako wsparcie wartości utożsamianych z rodziną.

To już siódmy raz, kiedy z królewskiego Biecza wyszła Ekstremalna Droga Krzyżowa. W tym roku pielgrzymi mają do pokonania 44 kilometrów bezdrożami powiatu gorlickiego z Biecza przez Korczynę, Libuszę, Kobylankę, Dominikowice, do Siar, Ropicy Polskiej, Gorlic i z powrotem przez Stróżówkę, do Zagórzan, Klęczan i przez Strzeszyn znów do Biecza.