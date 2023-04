Przedświąteczny ruch na gorlickim Dworzysku. Jakie ceny jajek i chrzanu u rolników?

Jak Wielkanoc, to wiadomo, że jajka. Ceny tych „od szczęśliwych kur” wahają się od 1,1 do 1,4 złotego. Wszystko zależy od wielkości. Rolnicy zapewniają, że jajka są w najlepszym gatunku. Chętnych na sprawdzenie nie brakuje. Dzisiaj na Dworzysku, największym zainteresowaniem cieszyły się palmy. Ceny zaczynały się od pięciu złotych za kilka kolorowych, ozdobionych wstążką traw do 50 złotych za solidną palmę. Chrzanu też nie brakowało – potężne korzenie kosztowały od kilku do kilkunastu złotych. Roboty z ich przygotowaniem jest wprawdzie sporo, ale za to smak niepowtarzalny.

Oczywiście były też wiklinowe koszyki. Małe, takie na baranka i pisankę już od kilkunastu złotych. Większe, najpopularniejsze, to średni wydatek 40 złotych.