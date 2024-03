Program „Gorlicka Duża Rodzina” jest realizowany przez Urząd Miejski w Gorlicach od początku 2012 roku

Posiadacze kart mogą korzystać z coraz szerszej oferty nie tylko jednostek samorządowych, ale także przedsiębiorstw prywatnych.

Za Dużą Rodzinę uznawane są rodziny, w których wychowuje się przynajmniej trójka dzieci, w wieku nawet do 24 lat (w przypadku osób uczących się). Dotychczas uczestnicy Programu mogli liczyć na zniżki cenowe przy korzystaniu z oferty przygotowanej przez miejskie instytucje kulturalne i sportowe.

Obecnie coraz częściej do akcji przystępują również właściciele lokalnych firm. W dalszym ciągu zachęcamy przedsiębiorców do udziału w Programie. Oferując zniżki na swoje produkty i usługi, mogą oni wesprzeć wielodzietne rodziny mieszkające w naszym mieście, a jednocześnie uzyskają unikalnego odbiorcę - nowego, stałego klienta. Przystąpienie do programu to także szansa na wykreowanie pozytywnego wizerunku firmy, uczestniczącej w lokalnych działaniach społecznych. Aby stać się Partnerem programu wystarczy złożyć w Urzędzie Miejskim osobiście, przesłać pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną formularz akcesyjny.