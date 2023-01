Prezes Wisły Kraków Jarosław Królewski i jego wielka miłość Aleksandra. To uczucie narodziło się w szkolnej ławie

Oczywiście niecałe serce Jarosław Królewskiego należy do Wisły. Królewski inwestuje w też lokalny klub piłkarski GKS Glinik Gorlice, w którym też kiedyś grał, wspomagał też kiedyś drużynę piłkarską kobiet UKS Staszkówka Jelna. Cały medialny szum wokół Jarosława Królewskiego dotyczy jednak Wisły Kraków i jego starań o ty, by odbudować nie tylko potęgę, ale też zaufanie kibiców do barw i właścicieli.

Połączył dwie wielkie miłości

Największy jednak kawałek serca pasjonata piłki nożnej i biznesmena należy do Aleksandry, gorliczanki i żony poznanej lata temu w czasie pikniku, na którym zbierano fundusze na potrzeby I LO im Kromera w Gorlicach, do którego oboje chodzili. Jej internetowy profil pełen jest zdjęć z czasów, gdy ta miłości dopiero się rodziła. Jarosław Królewski to nie tylko ratownik niegdysiejszej piłkarskiej potęgi, teraz walczącej na zapleczu ekstraklasy o powrót do gry o najwyższe stawki. Jarosław Królewski z powodzeniem prowadzi powstałą w 2013 roku spółkę Synerise. Ta firma to platforma oparta na sztucznej inteligencji, z narzędziami niezbędnymi do rozwoju i wzrostu różnych przedsiębiorstw.