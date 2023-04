Prasówka z Gorlic 1.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Gorlice 1.04: top 3 artykuły z wczoraj

Dzisiaj po raz pierwszy z parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach wyruszyła Ekstremalna Droga Krzyżowa. Rozpoczęła się mszą świętą w gorlickiej bazylice. Pątnicy przez park miejski wyruszyli w kierunku Kobylanki do Dominikowic i dalej przez Łysulę do Męciny Małej. Stamtąd zejdą do Sękowej i przez Siary wrócą do Gorlic.