Prasówka Gorlice 8.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Zrobił to! Wraz z kolegami zjechał na linach z Tugela Falls, drugiego pod względem wysokości wodospadu na świecie. Po Salto Angel w Wenezueli, tym razem ekipa, w skład której wchodził gorliczanin Miłosz Forczek, wyjechała do Republiki Południowej Afryki, by konsekwentnie realizować plan powzięty ponad dwa lata temu. Przypomnijmy, że wspomniani chcą w ten dosyć nietypowy sposób zaliczyć wszystkie najwyższe wodospady na świecie. Jest ich dziesięć. Dwa za nimi.