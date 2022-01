Prasówka Gorlice 8.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Już blisko jest finału prac, które o krok dzielą Mariana Lańdę, samotnego mieszkańca Ropek w gminie Uscie Gorlickie od lepszego życia. Niepełnosprawny 65-latek, wreszcie będzie miał w domu bieżącą wodę i łazienkę. POtrzeba jeszcze trochę czasu i środkó by cel charytatywnej akcji został osiągnięty.

,,W pokoju frontowym domu, gdzie dziś znajduje się magistrat m. Gorlic, znajdowała się właściwa izba apteki, zaś w sąsiedniej w kącie stał kociołek metalowy z pokrywą, z otworami i śrubami, do którego Łukasiewicz wlewał ropę, sprowadzaną w naczyniach z okolicznych wsi i gotował. Po pewnym czasie wytwarzał się i wypływał z kociołka tymi rurkami jakiś żółtawy płyn, co się łatwo i silnie palił, wybuchał często, a rozlewając się, był trudny do ugaszenia.” - wspominał po latach współpracownik Ignacego Łukasiewicza późniejszy burmistrz Gorlic Walery Rogawski.