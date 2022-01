Prasówka Gorlice 4.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gorlice 4.01: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

To był premierowy pokaz Zespołu Pieśni i Tańca „Mali Pogórzanie”. Na scenie Gorlickiego Centrum Kultury mali artyści zaprezentowali wyjątkową kompozycję zabaw, pieśni, tańców i gwary pogórzańskiej. Koncert „Z tradycją w przyszłość” to niezwykła podróż w czasie do lat, kiedy rytm życia wyznaczała natura.