Prasówka Gorlice 28.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Marcin R. ma dzisiaj 39 lat. Gdyby nie choroba, pewnie byłby ojcem, mężem. Miałby normalny dom i rodzinę. Cieszyłby się z dorastających dzieci. Od lat jego domem są jednak mury zamkniętych ośrodków dla osób nerwowo i psychicznie chorych. Obecnie - szpital w Starogardzie Gdańskim. Pewnie gdyby nie choroba, nie doszłoby do tragedii, która 20 lat temu wstrząsnęła Gorlicami. Pewnie nie podniósłby kuchennego tasaka i bestialsko nie zabił swoich rodziców - 48-letniego Stanisława, którego wszyscy znali jako Emila, i jego żony, 46-letniej Marii. Po latach wielu przyjaciół rodziny, sąsiadów, bliskich wciąż dręczy pytanie: zabił Marcin czy schizofrenia, na którą cierpiał, co wyszło na jaw dopiero w trakcie śledztwa.

Kilka zastępów straży pożarnej, policja oraz pogotowie ratunkowe działają w Łużnej, gdzie doszło do pożaru budynku gospodarczego z garażem. Z pierwszych informacji wynika, że wewnątrz budynku stoi samochód. Zagrożony jest także blisko położony dom. Prawdopodobnie poszkodowana została jedna osoba.

Jasełka wystawione w drugi dzień świąt w uściańskiej cerkwi św. Paraskewy przez Grupę Teatralną Plemię w reżyserii Mariusza Laskowskiego były bez dwóch zdań wydarzeniem. Scenariusz stworzony przez Monikę Babulę mocno osadził spektakl we współczesności. Jak to było w poprzednich plemiennych spektaklach, równie silne były odniesienia lokalne, choćby beskidzkie.

Opłatkowe spotkania w nowosądeckiej redakcji "Gazety Krakowskiej" przez wiele lat końca wieku dwudziestego i początku wieku dwudziestego pierwszego były w życiu regionu prawdziwymi wydarzeniami. Nie tylko towarzyskimi Te spotkania sprzed dwóch dekad przypominamy archiwalnymi zdjęciami.

Z niewielkim opóźnieniem spowodowanym przez aurę sezon narciarski zainaugurował wyciąg w Sękowej.

Od 6 stycznia rozpocznie kursowanie Włóczykij, czyli pociąg z Jasła do Krynicy. Miłośnicy szusowania po stokach będą mogli wsiąść do niego na stacji Gorlice-Zagórzany. Pociąg będzie kursował w każdą sobotę, od 6 stycznia (wyjątkowo czwartek) do 26 lutego 2022 roku. Uwaga – wyjątkiem będzie 8 stycznia. Wtedy pociąg nie pojedzie.