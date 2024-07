Prasówka Gorlice 28.07.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Kromer Festival Biecz to jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych małopolski. Festival prezentuje wspaniałej publiczności muzykę wielu epok, od średniowiecza po klasycyzm, w różnych ujęciach. Co roku na występy do Biecza zapraszani są wybitni wirtuozi z całej Europy. Festiwal odbywa się na przełomie lipca i sierpnia. Kromer Festival Biecz ma w tym roku dziesiąta, jubileuszową odsłonę. To od 2015 roku jest zawsze prawdziwa uczta muzyczna, a salami koncertowymi stają się bieckie kościoły.

Sportowcy reprezentujący małopolskie kluby lub wywodzący się z naszego regionu pojechali na igrzyska do Paryża nie tylko po to, by poznać smak olimpijskiej rywalizacji. Większość z nich celuje w medal i trzeba uczciwie powiedzieć, że nie są to oczekiwania na wyrost. Niektórzy, jak kajakarka Adrianna Kąkol czy szpadzistka Renata Knapik-Miazga, od kilku lat należą do ścisłej światowej czołówki, inni właśnie do niej dołączają. Wierzymy, że wszyscy oni swoimi występami we Francji przysporzą nam wiele radości. Poznajcie olimpijczyków, którzy zostali ambasadorami Małopolski na wielkiej światowej imprezie Paryż 2024. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE