Prasówka Gorlice 27.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Od 6 stycznia rozpocznie kursowanie Włóczykij, czyli pociąg z Jasła do Krynicy. Miłośnicy szusowania po stokach będą mogli wsiąść do niego na stacji Gorlice-Zagórzany. Pociąg będzie kursował w każdą sobotę, od 6 stycznia (wyjątkowo czwartek) do 26 lutego 2022 roku. Uwaga – wyjątkiem będzie 8 stycznia. Wtedy pociąg nie pojedzie.

Prasówka 27.12 Gorlice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorlicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Łemkowskie Jeruzalem to nazwa cyklicznego, artystycznego projektu realizowanego przez Zjednoczenie Łemków już od dwudziestu lat. Inicjatywa znana gorliczanom, chociażby ze słyszenia, ponieważ to właśnie w tutaj, w Gorlicach wszystko się zaczęło. Mityczna nazwa projektu wskazuje na miejsce i permanentne powroty Łemków na utraconą Łemkowszczyznę. Z drugiej mamy do czynienia ze sztuką, dlatego Jeruzalem jest też powrotem do źródeł powstawania i tworzenia kultury. Jak mówią realizatorzy, ma też formę uniwersalną dla wszystkich, formę, w której kultury pogranicza przenikają się nawzajem.