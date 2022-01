Prasówka Gorlice 27.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

W związku z sytuacją pandemiczną Kuria Metropolitalna w Krakowie, z wyjątkiem Sądu Metropolitalnego, od 26 stycznia do odwołania pracuje zdalnie. Sprawy można załatwiać przez telefon lub mailowo. W najnowszym komunikacie krakowskiej kurii - który pojawia się w dniach z lawinowo rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem - nie ma natomiast mowy o powrocie do ogłaszanej już w pandemii (a potem odwoływanej) dyspensy zwalniającej wiernych z Archidiecezji Krakowskiej z udziału w niedzielnej mszy świętej. A czy jest rozważane jej wprowadzenie?

W Młodzieżowym Domu Kultury w Gorlicach odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Do jury zaangażowani zostali zawodowi plastycy. W sumie ocenie poddane zostało niemal 60 prac.

Piąta fala pandemii rośnie w szalonym tempie. W środę liczba zakażeń przekroczyła kolejną barierę. W całym kraju odnotowano ponad 53 tys. zakażeń. Tak źle jeszcze nie było. Jeśli chodzi o Małopolskę to średnia liczba potwierdzonych zakażeń z ostatnich 7 dni wynosiła ponad 108 przypadków w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców. To jeden z najgorszych wyników w kraju. Przeanalizowaliśmy sytuację we wszystkich powiatach województwa.