Prasówka Gorlice 25.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Gorlice 25.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gorliczanie przyszli na rynek, by zaprotestować przeciwko rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wybrzmiało stanowcze: stop szaleństwu wojny! Mieszkańcy Gorlic spotkali się dzisiaj wieczorem (24 lutego) na rynku, by okazać swoje wsparcie i solidarność z narodem ukraińskim. Przed ratusz przyszli wójtowie, burmistrzowie, radni, duchowni, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji. Co raz wybrzmiewało Chwała Ukrainie!

📢 Gorliczanie szturmem ruszyli na stacje benzynowe. Przy każdej w kolejkach stoi po kilkadziesiąt pojazdów. W obliczu wojny na Ukrainie i wzrastających cen ropy, w Gorlicach dzieje się dokładnie to samo, co w setkach miast naszego kraju, szczególnie we wschodniej jego części. Już po godz. 15, kiedy część mieszkańców skończyła pracę, zaczął się szturm na stacje benzynowe. Miasto było niemal całkowicie zakorkowane. Paraliż zakończył się dopiero po godz. 18, co nie znaczy, że na stacjach benzynowych jest pusto. Przy każdej wciąż ustawiają się kolejki, a w nich po kilkadziesiąt samochodów. Ceny paliwa od wczoraj wzrosły o kilkadziesiąt groszy, ale na razie nie przekraczają 6 zł za litr.

📢 Siły zbrojne Ukrainy: Kijów i Charków są bezpieczne, odparto ataki Rosjan Ukraińskie siły zbrojne poinformowały w czwartek, że odparły ataki rosyjskie nacierające na Kijów, Charków oraz miasto Sumy.

Prasówka 25.02 Gorlice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorlicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rosjanie przejęli kontrolę nad elektrownią atomową w Czarnobylu Rosyjskie siły przejęły w czwartek kontrolę nad elektrownią atomową w Czarnobylu. Informację podała Aliona Szewcowa, doradca dowódcy sił lądowych armii Ukrainy. "To zagraża bezpieczeństwu nie tylko Ukrainy, ale i Europy" - napisała Szewcowa.

📢 Morskie Oko. Trasa znów otwarta! Malownicze zdjęcia z zimowego szlaku Do Morskiego Oka w ostatnim tygodniu ferii zimowych wróciło życie! Po trasach znów jedzą fiakry, ciągną sanie góralskie koniki a na trasy ruszyli turyści, przede wszystkim spragnieni górskich widoków najmłodsi, którzy spędzali tu drugi tydzień ferii. Ruszyli całymi rodzinami pomimo zniechęcających prognoz zapowiadających porywiste wiatry!

📢 Mobilizacja w Wojskach Obrony Terytorialnej. Żołnierze będą musieli stawić się natychmiast Dla wsparcia administracji państwowej i samorządowej realizującej zadania przyjęcia uchodźców z Ukrainy wprowadzono nowy status do natychmiastowego stawiennictwa dla żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Oznacza to, że żołnierze np. z Małopolski będą musieli stawić się w ciągu 12 godzin od wezwania. 📢 Pływalnia Fala na miesiąc przed otwarciem. Obiekt po remoncie to będzie petarda! Rozpoczęło się wielkie sprzątanie W strefie spa - jacuzzi, trzy sauny na tarasie, gdzie jeszcze niedawno rosły ... kaktusy, do tego niecka dla maluchów, nowe "kręcone" schody do zjeżdżalni. Dalej kolejne jacuzzi przy małej, dolnej niecce i fajnie wyposażona strefa wellness - z sauną, lodopadem, basenikiem z lodowatą wodą i kubłem do schładzania. No i jeszcze duża, podświetlana grota solna, w której niebawem staną leżaki. Zobaczcie w której części basenu będą te nowości.

📢 Bitwa o Charków. Zniszczone czołgi Rosjan, rakietowy ostrzał, ofiary cywilne Położony blisko rosyjskiej granicy Charków to jeden z pierwszych celów lądowej ofensywy Rosji. Ukraińskie władze donoszą o ciężkich walkach w pobliżu tego miasta, drugiego największego w kraju, po Kijowie. 📢 Nocny atak Rosji na Ukrainę. Kapitan Tomasz Badowski: "To najdogodniejsza pora do natarcia" Wojna na Ukrainie. W nocy rozpoczęła się operacja wojskowa w Donbasie. - To najdogodniejsza pora do natarcia. Żołnierze są wówczas najbardziej zmęczeni - komentuje kpt. Tomasz Badowski, były żołnierz 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, który służył podczas misji w Iraku. - Z doniesień prasowych wiemy, że Rosjanie w pierwszej fazie konfliktu zaczęli niszczyć lotniska w najważniejszych metropoliach Ukrainy. Ma to na celu uniemożliwienie przerzutu wojsk ukraińskich drogą powietrzną w różne rejony konfliktu - dodaje. Z całej Ukrainy dochodzą informacje o zabitych i rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału. Niestety, ofiary są też wśród ludności cywilnej. Wielu Ukraińców będzie próbowało wydostać się z kraju, by uciekać przed wojną. - Putin jest zbrodniarzem. Nie wydaje mi się jednak, aby jego głównym działaniem było maltretowanie ludności cywilnej - komentuje w rozmowie z nami Badowski.

📢 Elżbieta Zielińska ponownie w ławach sejmowych. Złożyła poselskie ślubowanie i przyjęła pierwsze gratulacje [VIDEO] Pochodząca z Kobylanki Elżbieta Zielińska zaliczyła drugie swoje poselskie ślubowanie. Wczoraj, 23 lutego kilka minut po godzinie 10 rano, Elżbieta Witek, przyjęła od naszej krajanki ten akt. Bardzo symptomatyczne w jej pierwszym dniu w Sejmie było to, że to Barbara Bartuś wskazywała swojej młodszej koleżance, gdzie ma stanąć i od kogo pierwszego odebrać gratulacje. W jakich komisjach będzie teraz działać Elżbieta Zielińska i czym głównie się zajmie, jeszcze nie wiadomo. Na sejmowych stronach nie podano żadnych informacji na ten temat. Nie wiadomo również gdzie i kiedy otworzy swoje poselskie biuro. 📢 Ostrzał Ukrainy. Rosyjskie rakiety i bomby spadają także na cele niedaleko granicy Polski Celem intensywnego ostrzału rakietowego i lotniczego Rosji są też miasta w zachodniej części Ukrainy. Rosjanie próbują zniszczyć przede wszystkim bazy wojskowe i kluczową infrastrukturę.

📢 Nasza korespondencja z Kijowa. "Puste ulice miasta, korki na wyjazdówkach" Jest pusto, wszystko jest zamknięte, właściwie nic nie działa. Widać ludzi z walizkami, a na ulicach wyjazdowych z miasta panują korki. Rano było słuchać odległe wybuchy, a na ulicach emitowano odgłosy syren - mówi korespondent Polskatimes.pl w Kijowie Marcin Mamoń. 📢 Gorlice. Narodowy Bank Polski zaprezentował właśnie monetę z Ignacym Łukasiewiczem. Wprowadzenie do obiegu - 8 marca Narodowy Bank Polski opublikował właśnie informację o emisji 10-złotowej monety z wizerunkiem Ignacego Łukasiewicza. Oficjalne wprowadzenie do obiegu zaplanowane zostało na 8 marca w dwusetną rocznicę urodzin wynalazcy. 📢 W ciągu kilku godzin przy polsko-ukraińskiej granicy powstaną "punkty recepcyjne" dla uchodźców W ciągu paru godzin w województwach lubelskim i podkarpackim powstaną "punkty recepcyjne" dla Ukraińców, w których dostępne będzie wyżywienie, pomoc medyczna, a także punkt informacyjny dotyczący dyslokacji w obrębie całego kraju. W pierwszym etapie powstanie 8 takich punktów - zapowiedział właśnie Paweł Szefernaker, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

📢 Wojna na Ukrainie. Rośnie liczba ofiar, Rosjanie na rogatkach Charkowa Z całej Ukrainy dochodzą informacje o zabitych i rannych w wyniku rosyjskiego ostrzału. Niestety, ofiary są też wśród ludności cywilnej. Ukraińska armia potwierdza, że rosyjskie wojska wkraczają na wielu odcinkach granicy. Na przedmieściach Charkowa pojawiły się pierwsze rosyjskie czołgi. Rosjanie wchodzą też okupowanego Krymu. W Donbasie "separatyści" twierdzą, że zajęli już kilka miast obwodu ługańskiego. 📢 Ukraińska armia: zestrzeliliśmy 5 rosyjskich samolotów i śmigłowiec Pierwsze straty rosyjskie w powietrzu. Zestrzelone pięć samolotów i jeden śmigłowiec w rejonie walk w Donbasie – informuje ukraińskie dowództwo. 📢 Prezydent USA Joe Biden: Tylko Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i zniszczenie, jakie przyniesie ten atak Prezydent Putin wybrał wojnę z premedytacją, która przyniesie katastrofalną utratę życia i ludzkie cierpienie. Tylko Rosja jest odpowiedzialna za śmierć i zniszczenie, jakie przyniesie ten atak - powiedział prezydent USA Joe Biden.

📢 Szymbark. WDK jak modowy wybieg. Zobaczymy kreacje wieczorowe, koktajlowe i mocno awangardowe, bo wykonane z folii budowlanej Kreacje wieczorowe, koktajlowe, sportowe, awangardowe. Dla dzieci, nastolatek, ważnych biznes women i rześkich seniorek. To wszystko zobaczymy już 13 marca w tamtejszym ośrodku kultury, który zamieni się w modowy wybieg. 📢 Polska Toskania, czyli Ponidzie. Co zobaczyć? Odkryjcie krainę Nidy i bajkowe widoki świętokrzyskich stepów Ponidzie to region roztaczający się pomiędzy Krakowem i Sandomierzem w województwie świętokrzyskim. Nazywany jest często polską Toskanią – a wszystko przez bajkowe krajobrazy poprzecinane Nidą. Rzeka wije się tu przez lasy, łąki i pastwiska, sprawiając, że Ponidzie zyskuje magiczny klimat. Zastanawiacie się, gdzie pojechać w Polsce na weekend? Zobaczcie piękne zdjęcia tej krainy i odkryjcie jej atrakcje.

