Prasówka Gorlice 24.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Jedziecie do znajomych, dajmy na to na drugi koniec kraju, Europy albo w ogóle na inny kontynent i chcielibyście zawieźć im jakiś oryginalny prezent z Gorlic? Okazuje się, że do wyboru mamy całkiem sporo – lampy naftowe, termosy, samochodowe ładowarki, scyzoryki, latarki, ale zdecydowanym faworytem są… skarpetki.

Pierwszy tydzień ferii kończy się śnieżną niedzielą. Raz po raz zza chmur wychylało się słońce, a temperatura była w sam raz, na aktywność na świeżym powietrzu. Tu nie trzeba wielkich wypraw w głąb Beskidu Niskiego. W Gorlicach na wyciągnięcie reki mamy miejsce stworzone do tego, by w nim spacerować i pełną piersią wdychać świeże powietrze. Park Miejski im Wojciecha Biechońskiego zaprasza.

Lekki mróz, śnieg na brzegu, puch z nieba – dla morsów pogoda niczym na rajskiej wyspie. Nic to, że zanim weszli do wody, musieli wyrąbać sobie kawałek miejsca w rzece za pomocą sporej siekiery. Przydatny bywa również parasol-laska i długi konar do spławiania kry. Wielkiego znaczenia nie miał śnieg, który zdążył im nasypać do butów. Najważniejsze, że przez te kilka minut można było posiedzieć w zimny nurcie, by później poczuć, jak krew w żyłach zaczyna szybciej krążyć.