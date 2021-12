Prasówka Gorlice 22.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Tylko sześć spośród 30 wystawionych do przetargu działek budowlanych nie znalazło chętnych. Nic straconego – pod młotek trafią na powrót z początkiem przyszłego roku. Gmina Biecz, która owe działki wystawiła, wzmocniła dzięki temu nadwyrężony budżet, bo w kilku przypadkach cena wyjściowa została mocno przebita.

W tym roku Kamil Jurczyński z Ptaszkowej w gminie Grybów rozwiesił blisko 80 tysięcy lampek. To najbardziej oświetlone miejsce na Sądecczyźnie. W okresie świątecznym przyciąga setki rodzin nie tylko z okolicy, ale także spoza Małopolski. W tym roku w szopce pojawią się żywe zwierzęta, będą nowe iluminacje i tabliczki z opisami danego oświetlenia. Rodzina Jurczyńskich od ponad dekady robi to ku uciesze dzieci i dorosłych. To już tradycja.