Prasówka Gorlice 22.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Czteroosobowa rodzina i trzy tragedie. Słowa mocne, ale tego co wydarzyło się w rodzinie Walągów z Gorlic, nie da się inaczej określić. Najpierw, w 2007 roku na świat przyszli ich synowie, u których lekarze zdiagnozowali dziecięce porażenie mózgowe. Teraz los postanowił jeszcze raz powiedzieć „sprawdzam” i okazało się, że tata chłopców ma stwardnienie zanikowe boczne. Kilkanaście miesięcy choroby przyniosło nieodwracalne skutki – młody mężczyzna jest całkowicie zdany na żonę. A tak naprawdę to dopiero początek choroby.

Już nie jeden raz przekonaliśmy się, że koncepcja czy wizualizacja danej inwestycji rozjeżdża się z tym, co przynosi rzeczywistość. Chyba najlepszym dowodem jest rewitalizacja gorlickiego rynku. Mamy teraz w powiecie kilkanaście różnych przedsięwzięć, od gminnych po prywatne, których finału wyczekujemy. Jak to będzie? Czy zapowiedzi pokryją się z tym, co zobaczymy?