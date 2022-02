Prasówka Gorlice 21.02.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Kolejność uczuć – taki tytuł nosił dzisiejszy koncert piosenek „nietuzinkowych” , który odbył się w Młodzieżowym Domu Kultury. Jak łatwo się domyślić, muzyczny klimat nawiązywał do Walentynek. Na scenie wybrzmiało kilkanaście utworów, zarówno polskich, jak i anglojęzycznych, które mówiły nie tylko o najwznioślejszym z uczuć, ale też o zazdrości, gniewie, przyjaźni, a czasem nawet śmierci, gdy owe uczucia okazały się nieodwzajemnione.

Dla druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożnowicach dzień, w którym podpisano trójstronne porozumienie, będące krokiem na drodze do wpisania jednostki na listę tych z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego to docenienie ich ciężkiej pracy i prawdziwa nobilitacja. Sygnatariuszami dokumentu byli Krzysztof Gładysz, komendant PSP w Gorlicach, Mirosław Wędrychowicz, burmistrz Biecza i Krzysztof Malinowski, prezes OSP Rożnowice. Oczywiście do samego wpisania na listę jeszcze trochę czasu, bo teraz wszyscy czekają na podpis komendanta głównego straży pożarnej.