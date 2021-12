Prasówka Gorlice 18.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Miejski Zespół Szkół nr 3 zyskał windę i nową pochylnię! To duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością. W Gorlicach sukcesywnie likwiduje się bariery, zmienia i przystosowuje miejskie placówki tak, by były jak najbardziej dostępne.

Mamy pewien zgrzyt w gorlicko-kolejowych sprawach. Otóż grupa społeczników, która od lat działa na rzecz przywrócenia połączeń pomiędzy Miastem Światła, jak to teraz mamy w zwyczaju mówić, a resztą świata na „dwóch szynach”, wystąpiła z propozycją, by Miejski Zakład Komunikacyjny zweryfikował rozkład jazdy tak, by był on dogodniejszy na dla pasażerów pociągów, które zatrzymują się na stacji Gorlice-Zagórzany. Niby logiczne, ale okazuje się, że wcale nie takie proste.