Prasówka Gorlice 16.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

To mógł być kolejny tragiczny w skutkach pożar na terenie naszego powiatu. Tym razem nit nie ucierpiał, a strażakom wystarczyły cztery wiadra wody, by ugasić tlące się na terenie po cegielnianych budynków materace. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że w tych pustostanach pomieszkują różne osoby. Gdyby to zaprószenie ognia miało miejsce w nocy gdy byłyby małe szanse na zauważenie dymu przez przechodniów, którzy teraz wezwali straż, to mogłoby dojść do tragedii.