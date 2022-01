Prasówka Gorlice 13.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 13.01 Gorlice: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Gorlicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W roku 2019 jak grzyby po deszczu rodziły się w różnych samorządowych jednostkach uchwały, a to stref wolnych od LGBT, a to sprzeciwiające się szerzeniu ideologii LGBT. Koniec końców okazało się, że całe województwo małopolskie decyzją radnych sejmiku stało się strefa wolna od LGBT. Również w naszym powiecie dwa samorządy zdecydowały się na przyjęcie tego rodzaju uchwał. To gminy Lipinki i Moszczenica. Z czasem większość się z tych uchwał wycofała, nasi trwają w przekonaniu, że są one dobre.