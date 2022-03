Prasówka Gorlice 12.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Gorlicach nie minęło Cię nic ważnego

Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozstali się, o czym poinformowali w piątek, 11.03.2022 r. Opublikowali oficjalne oświadczenie w mediach społecznościowych, podkreślając, że jest to "ich jedyny komentarz w tej sprawie". Sprawdźcie, co napisali.

Prasówka 12.03 Gorlice: pozostałe wydarzenia

Sejmik województwa małopolskiego zdecydował o przyznaniu ponad pięciu milionów złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Część wspomnianej puli trafi w Gorlickie, między innymi do świątyń w Kwiatoniu, Bobowej, Racławicach, Bartnem, Nowicy. We wszystkich przypadkach będzie to kontynuacja już rozpoczętych prac.