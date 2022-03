Powiatowy Magazyn Pomocy dla Ukrainy zapełnia się. Pierwsze transporty już wyjechały

W Powiatowym Magazynie Pomocy wciąż potrzebne są:

odzież i okrycie (koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, materace, ubrania, płaszcze przeciwdeszczowe,

środki higieny i czystości (płyny do kąpieli, pod prysznic, mydło, dezodoranty, pasta i szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier i ręczniki toaletowe, worki na śmieci, środki dezynfekujące, maski filtrujące lub jednorazowe,

żywność (woda, żywność do szybkiego przygotowania, batony, bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe, jednorazowe naczynia i sztućce),

inne potrzebne rzeczy (zapałki, bateria, powerbanki, latarki, świece, zestawy pierwszej pomocy, podstawowe środki medyczne - witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie.