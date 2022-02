Polski Ład wprowadził kilka zmian w terminach płacenia skladek i przesyłania dokumentów do ZUS

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów rozliczeniowych. To 5., 15. i 20. dzień danego miesiąca, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych a są to między innymi urzędy gmin, miast, termin pozostanie bez zmian, przelewy do ZUS trzeba zrobić do piątego dnia następnego miesiąca.

Dla płatników składek, którzy posiadają osobowość prawną, czyli chodzi tu o spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje i tym podobne podmioty będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca. Natomiast do 20. dnia kolejnego miesiąca, będzie terminem dla pozostałych płatników, między innymi jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej.