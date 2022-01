Po rocznej przerwie noworoczny orkiestry OSP Siedliska znów był okazją to wspólnego kolędowania

FLESZ - Delmikron – czy może dojść do podwójnego zakażenia?

Orkiestra działająca przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach ma w swoich szeregach ponad kilkunastu niezwykle uzdolnionych muzyków z Siedlisk, Łużnej, Stróżnej, Sędziszowej i Biesnej.

Jak zawsze Siedliskach, by posłuchać ich występów, zjawiła się liczna grupa spragnionych artystycznych przeżyć widzami. Dla wszystkich była to wspaniała okazja do wspólnego kolędowania.