Pierwsze zwaloryzowane świadczenia ZUS już na kontach

To między innymi emerytury, renty, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne.

- Po waloryzacji emeryt ze świadczeniem 1800 zł brutto może liczyć od marca na podwyżkę o 126 zł, do kwoty 1926 złotych - mówi Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w województwie małopolskim. - Czyli przez rok zyska 1512 złotych. Emeryt, który pobiera 2200 złotych brutto, od marca otrzyma podwyżkę o 154 złotych, zatem w ciągu roku zyska 1848 złotych - dodaje.

Waloryzacja podniosła między innymi minimalną emeryturę. Otrzymują ją osoby, które zgromadziły niewiele składek, ale mają długi staż ubezpieczeniowy. Dotyczy to kobiet, które mają co najmniej 20 lat stażu i mężczyzn, gdy mają co najmniej 25 lat. Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1338,44 złote brutto, czyli o prawie 90 złotych więcej niż dotychczas. Tak samo wzrośnie minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna.