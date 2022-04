Pięcioletni Hubert kontynuuje tradycje rodzinne i wzorem swojego starszego brata zdobywa górskie szlaki Lech Klimek

Hubert Fejkiel z Gorlic chodzi jeszcze do przedszkola. Ma pięć lat i na pierwszy rzut oka to zwykły chłopiec. Pozory jednak mylą, bo to już wytrawny turysta i zdobywca górskich szlaków.