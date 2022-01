Orszak Trzech Króli w Parafii Wszystkich Świętych w Bobowej. W kościele wystąpili Lipniczanie [ZDJĘCIA] Agnieszka Nigbor-Chmura

Dzisiaj w Uroczystość Objawienia Pańskiego do parafii Wszystkich Świętych przybyli w orszaku Trzej Królowie, którzy pokłonili się Jezusowi. Na mszach świętych kolędował Regionalny Zespół Lipniczanie. Zgodnie z tradycją poświęcona została kreda i kadzidło, a parafianie zabrali je do domu, by napisać na ścianach C+M+B 2022 „Christus Mansionem Benedicat” - Niech Chrystus błogosławi temu domowi.