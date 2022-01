Orkiestra św. Sebastian z Niedźwiedzia koncertowała w Małastowie. Muzyków zaprosiło tu Koło Gospodyń Wiejskich Lech Klimek

Przyjechali do Małastowa na zaproszenie Koła Gospodyń Wiejskich Magura z Małastowa oczywiście. Dzisiaj w piękne i mroźne popołudnie wspaniały koncert kolęd i pastorałek na scenie umiejscowione niedaleko wyciągu w Małastowie dała Orkiestra św. Sebastian działająca od roku przy parafii św. Sebastiana w Niedźwiedziu. Zespół liczy około 40 osób i są to zarówno dorośli już muzycy jak i dzieci. Organizatorzy koncertu obawiali się, ze nie znajdzie się dla nich miejsce na parkingu koło wyciągu, gdyż będą tam parkować samochody narciarzy. Te obawy okazały się jednak bezpodstawne. Stok w Małastowie w niedzielę był nadal naśnieżny w swojej górnej części i nic nie zakłócało koncertu. By posłuchać muzyki, do Małostkowa licznie stawili się mieszkańcy, nie tylko tej wsi i nikogo nie zraziła mroźna pogoda. By ten koncert mógł dojść do skutku konieczna była współpraca kilku organizacji i firm. Obok KGW swoje zasługi mają tu również OSP Małastów, GOK Sękowa i urząd gminy. O muzyków zadbała ekipa z Gospody Magurskiej.