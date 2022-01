Nowy taryfikator mandatów zmorą kierowców. Pierwsze mandaty powyżej 1000 złotych wypisane przez gorlickich policjantów

- Ukarany kierowca, prowadzący skodę rozpoczął manewr wyprzedzania, poprzedzającego go samochodu nie upewniwszy się, czy może to zrobić bezpiecznie – relacjonuje starszy aspirant Grzegorz Szczepanek. - Dokładnie w tym samym czasie wyprzedzał go inny samochód i w efekcie doszło do ich zderzenia. Mało tego samochód, również skoda, uderzony przez ukaranego kierowcę uderzył w volvo, które obaj chcieli wyprzedzić - podkreślił.